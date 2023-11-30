Düzce'de kapalı pazar yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Düzce'de yeni açılan pazar yerine taşınan bir dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

Düzce'de kapalı pazar yerinde taşınmakta olan dükkanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Aziziye Mahallesi, eski kapalı pazar yerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yeni açılan pazar yerine taşınan bir dükkanda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri alev alev yanan dükkandaki yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın maddi hasar ile atlatıldı. - DÜZCE