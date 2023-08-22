Düzce'de İmam Hatip Lisesi'nde Yangın Çıktı

Düzce'de bir imam hatip lisesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tadilat yapılan çatıda oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktı ve binaya sıçradı. Yangında hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

DÜZCE'de, imam hatip lisesinin çatısında onarım yapıldığı sırada çıkan ve binaya sıçrayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beyköy Beldesi'nde bulunan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Lisenin tadilat yapılan çatısında ısı yalıtım malzemesi serildiği sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın daha sonra binaya da sıçradı. Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saate yakın süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı. (DHA)