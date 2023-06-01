Düzce'de İlkokul Öğrencileri Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Düzce'de ilkokul öğrencileri ziyaret ettikleri huzurevi sakinleriyle vakit geçirdi. TOKİ Mehmet Ersoy İlkokulu öğrencileri, Hilmi Çilingir Huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında huzurevi bahçesinde yaşlıların ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikildi. Müzik eşliğinde eğlenen ve çeşitli oyunlar oynayan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzce'de ilkokul öğrencileri ziyaret ettikleri huzurevi sakinleriyle vakit geçirdi.

TOKİ Mehmet Ersoy İlkokulu öğrencileri, Hilmi Çilingir Huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında huzurevi bahçesinde yaşlıların ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikildi.

Müzik eşliğinde eğlenen ve çeşitli oyunlar oynayan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Huzurevi müdürü Turgut Çatalbaş, kuşaklar arası buluşma olarak düzenlenen etkinliğe katılan öğrenci ve okul yönetimine teşekkür etti.

Çatalbaş, etkinlikte yaşlıların hasret kaldığı torun özlemini bir nebze olsun gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Yaşlılarımız çok mutlu oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte sık sık çocuklarla yaşlılarımızı buluşturacağız. Kuşaklar arası köprüler kuramaya devam edeceğiz." dedi.