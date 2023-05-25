Düzce'de İl Özel İdareye ait iş merkezinde çok amaçlı merkez yapılacak

Düzce'nin Demetevler Mahallesi'nde İl Özel İdareye ait iş merkezinde birçok alanda hizmet verecek olan merkez için çalışma başlatıldı. Proje dahilinde iş merkezine; Alzheimer Merkezi, Engelsiz Yaşam Aile Danışma Merkezi, Engelli Eğitim Merkezi, Engelli Spor Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Anaokulu yapılması planlanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Demetevler Mahallesi'nde İl Özel İdareye ait iş merkezinde birçok alanda hizmet verecek olan merkez için çalışma başlatıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Demetevler Mahallesi'nde, 12 Kasım 1999'dan sonra yaptırılan ve şu an İl Özel İdaresine ait iş merkezinde yapılması planlanan projeleri yerinde inceledi. Proje dahilinde iş merkezine; Alzheimer Merkezi, Engelsiz Yaşam Aile Danışma Merkezi, Engelli Eğitim Merkezi, Engelli Spor Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Anaokulu yapılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Faruk Özlü merkez ile ilgili "İlgili kurumlarımızın işbirliği ve hayırsever iş adamı Ertan Uçar ile eşinin katkıları ile Demetevler Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresi İş Merkezi'nde yapacağımız Alzheimer Merkezimiz için çalışmaya başlıyoruz. Farklı yaş gruplarına uygun sosyal donatılara sahip olacak bu merkezin yapımında emeği geçen başta Valimiz Cevdet Atay olmak üzere Uçar ve kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE