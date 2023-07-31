Düzce'de hayırseverlerin desteğiyle cami ibadete açıldı

Düzce'nin Otluoğlu Köyü'nde hayırseverlerin desteğiyle Akçalar Mahalle Cami dualarla ibadete açıldı. Cami açılışına Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli ve vatandaşlar katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Otluoğlu Köyünde hayırseverlerin desteği ile Akçalar Mahalle Cami dualarla ibadete açıldı.

Düzce Müftülüğü koordinesinde yapımı tamamlanan Otluoğlu Köyü Akçalar Mahallesi Cami hayırseverlerin desteği ile tamamlandı. Akçalar Mahalle Cami'nin açılışına Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli, vatandaşlar katıldı. Yapılan dualarla cami ibadete açıldı. Açılışın ardından Hasan İzmirli vatandaşlarla sohbet etti. - DÜZCE