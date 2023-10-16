Düzce'de hafriyat yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı, 5 araç zarar gördü
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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında hafriyat yüklü kamyonun geri manevra yaparken park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı ve 5 araç zarar gördü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hasar gören araçlar çekicilerle kaldırıldı.
Düzce'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 5 araç zarar gördü.
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde yürütülen doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında Y.A'nın kullandığı 81 DJ 275 plakalı hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaparken park halindeki 2 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.
Toplam 5 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada hafif yaralanan sürücü Y.A, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle kaldırıldı.