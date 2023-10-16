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Düzce'de hafriyat yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı, 5 araç zarar gördü

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında hafriyat yüklü kamyonun geri manevra yaparken park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı ve 5 araç zarar gördü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hasar gören araçlar çekicilerle kaldırıldı.