Düzce'de hafriyat kamyonu devrildi
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere saplanarak devrildi. Kaza sonucunda sürücü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere saplanarak devrildi.
Kaza, Kuzey Çevre Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı'dan Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan K.T. idaresindeki 81 FB 462 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Üçköprü mevkiinde bariyerlere saplanarak devrildi. K.T., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam