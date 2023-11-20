Düzce'de Fırtına Sonucu Dev Dalgalar Teknelere ve Balıkçı Kulübelerine Zarar Verdi

Düzce'de dün fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, dalgakıranları aşarak çok sayıda tekne ile balıkçı kulübesine zarar verdi. Balıkçılara ait yüzlerce balık ağı da denize sürüklendi.

DÜZCE'de dün fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, dalgakıranları aşarak çok sayıda tekne ile balıkçı kulübesine zarar verdi.

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca'da, dün etkili olan fırtınada boyu 10 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Dalgakıranları aşan dalgalar, balıkçı barınağına kadar ulaştı. Çok sayıda tekne ile balıkçı kulübesi, zarar gördü. Balıkçılara ait yüzlerce balık ağı da denize sürüklendi. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. 100 metre kadar karaya giren deniz suları nedeniyle, sahil kenarındaki yürüyüş yolları da zarar gördü. Dalgalarla taşınan odun parçaları ise çevredekilerce toplandı.