Düzce'de fındıklık yangını ormana sıçradı
Düzce'nin Yeni Aynalı köyünde çıkan fındıklık yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve orman işletme Müdürlüğü'nün müdahalesiyle alevler güçlükle söndürüldü.
Düzce'de fındıklıkta çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler güçlükle söndürüldü.
Olay, Yeni Aynalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındıklık içinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgar sebebiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Boğaziçi belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Alevlere ulaşmakta güçlük çeken ekipler yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangında 5 dönümlük alan küle döndü. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam