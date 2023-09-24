Düzce'de fındıklık yangını ormana sıçradı

Düzce'de fındıklıkta çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler güçlükle söndürüldü.

Olay, Yeni Aynalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındıklık içinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgar sebebiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Boğaziçi belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Alevlere ulaşmakta güçlük çeken ekipler yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangında 5 dönümlük alan küle döndü. - DÜZCE