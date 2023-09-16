Düzce'de fındık işçilerini taşıyan patpat şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan patpatın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de fındık işçilerini taşıyan patpat yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasançavuş köyünde fındık işçilerini taşıyan tarım aleti olarak tabir edilen patpat devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada patpatın sürücüsü Salih K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Seyhan K., Fadime B., Zeynep B. ve Nuray İ. Düzce ve Akçakoca'da ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam