Düzce'de fındık bahçesine giren karacalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık bahçesine giren iki karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asar köyünde fındık bakımı için bahçesine giden Rıfat Karadere, iki karaca gördü. Karadere, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, bir süre dolaşan karacaların daha sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Karadere, zaman zaman fındık bahçelerinde karacalarla karşılaştıklarını belirterek, 'Onları izlemek büyük keyif veriyor.' dedi.