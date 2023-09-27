Düzce'de fabrika işçisi pres makinesinde hayatını kaybetti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Maskom Fabrikası'nda çalışan işçi Ümit Özsoy (40), pres makinasına sıkıştı. Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE