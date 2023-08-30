Düzce'de Esnaflar 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarına Katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına esnaflar da tezgahlarına astıkları Türk bayrakları ile katılım sağladı. Esnafların hassasiyeti vatandaşların takdirini topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalara Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ'de kurulan semt pazarındaki esnaflar da tezgahlarına astıkları Türk bayraklı ile katılım sağladı. Esnafların 30 Ağustos hassasiyeti ise pazara gelen vatandaşların takdirini topladı. - DÜZCE