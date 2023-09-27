Düzce'de Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Kaza Yaptı
Düzce'de 13 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletiyle ters yöne girerek, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet ve motosikletin sürücüsü yaralandı.
DÜZCE'de 13 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletiyle ters yöne girerek, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet ve motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi 659'uncu Bulvar üzerinde meydana geldi. Asar Deresi istikametinde ters yönde ilerleyen Saffet Y. yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen Muhammet Özer'in kullandığı 81 ADD 847 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)