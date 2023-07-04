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Düzce'de depremde hasar gören 5 katlı bina yıkılmaya başlandı

Düzce'de depremde hasar gören 5 katlı bina yıkılmaya başlandı

Yaşam Haberleri

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 5 katlı bir bina yıkımına başlandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yıkım öncesinde güvenlik önlemi aldı ve iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başladı.

Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kentte 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda, ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda Kültür Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören 5 katlı Fırat Apartmanı'nın yıkılması için harekete geçildi.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yıkım öncesinde binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla yıkım çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Yaşam

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