Düzce'de depremde hasar gören 5 katlı bina yıkılmaya başlandı

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 5 katlı bir bina yıkımına başlandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yıkım öncesinde güvenlik önlemi aldı ve iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başladı.