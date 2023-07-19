Düzce'de deprem sonrası yıkılan Sarayyeri Camii yeniden yapılacak

DÜZCE (İHA) – 23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkımı gerçekleştirilen Sarayyeri Camii yeniden yapılacak. Cami için temel atma töreni düzenlendi.

23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından ağır hasar alan yapılardan birisi olan Sarayyeri Cami'de yıkılmıştı. Aradan geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce İl Müftülüğü koordinesinde Sarayyeri Camii için temel atma töreni düzenlendi. İl Müftü yardımcısı Yavuz Horoz ve vatandaşların katıldığı törende kurban kesimi ve duanın ardından ilk harç için düğmeye basmaları ile caminin temeli atıldı. Caminin 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE