Üye Girişi
Haberler

Düzce'de deprem sonrası yıkılan Sarayyeri Camii yeniden yapılacak

Yaşam Haberleri

23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alan Sarayyeri Camii'nin temel atma töreni düzenlendi. Caminin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

DÜZCE (İHA) – 23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkımı gerçekleştirilen Sarayyeri Camii yeniden yapılacak. Cami için temel atma töreni düzenlendi.

23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından ağır hasar alan yapılardan birisi olan Sarayyeri Cami'de yıkılmıştı. Aradan geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce İl Müftülüğü koordinesinde Sarayyeri Camii için temel atma töreni düzenlendi. İl Müftü yardımcısı Yavuz Horoz ve vatandaşların katıldığı törende kurban kesimi ve duanın ardından ilk harç için düğmeye basmaları ile caminin temeli atıldı. Caminin 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Düzce Cami Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title