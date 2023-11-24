Düzce'de çöp kamyonunda yangın çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde seyir halindeki çöp kamyonunun lastik kısmı yandı. Yangını Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan Düzce istikametine gelmekte olan Muhammet T. idaresindeki 81 KK 394 plakalı Akçakoca Belediyesine ait çöp kamyonundan duman çıkması üzerine aracı yol kenarına çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine Kaynaşlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin önlem aldığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Lastik kısmından çıkan yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE