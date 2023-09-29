Düzce'de cip traktöre çarptı: 6 kişi yaralandı

Düzce'de seyir halindeki cipin, belediye işçilerini taşıyan traktöre çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca ışıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 61 VT 003 plakalı Hyundai marka cip, refüj üzerinde peyzaj çalışmaları için görevlendirilen belediye işçilerinin bulunduğu E.D. hakimiyetindeki 81 AL 390 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktörde bulunan ve refüj üzerinde çalışma yapan 5 belediye işçisi yaralanırken, cip sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan S.B.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü ve belediye işçileri, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE