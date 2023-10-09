Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında, Aksaklar köyü Çırnık Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait evin ikinci katında hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü.
Aksaklar köyü Çırnık Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, evin üst katında geniş çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam