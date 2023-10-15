Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi. Yangınlar, köylülerin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 5 samanlık küle döndü.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yığılca'nın Bekirler köyünde İsmail K.'ye ait samanlıkta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 4 samanlığa daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi. Yangınlar, köylülerin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 5 samanlık küle döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam