Düzce'de çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı

Düzce merkeze bağlı Gökçeköy'de çatıdan düşen 75 yaşındaki bir adam yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Düzce merkeze bağlı Gökçeköy'de çatıdan düşen 75 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Gökçeköy'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çatıya çıkan 75 yaşındaki H.Ç. bir anlık dengesini kaybederek ayağı düştü. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Çağsu Hastanesine kaldırdılar. - DÜZCE