Düzce'de Bisiklet ve Otomobil Kaza Yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bisikletle otomobilin karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Darıca Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi. Düzce şehirlerarası terminali istikametine seyir halinde olan T.Ö. idaresinde ki 81 DK 501 plakalı Opel marka otomobil, yolu bisiklet ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük yaştaki E.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından bisiklet sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE