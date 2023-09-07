Düzce'de Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sel suları altında kalan bölgede mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan, köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir hayvan köylüler tarafından kurtarılırken, diğerleri için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İtfaiye ekipleri hayvanları halatlara bağlayarak kurtardı.