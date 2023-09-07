Düzce'de Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sel suları altında kalan bölgede mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan, köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir hayvan köylüler tarafından kurtarılırken, diğerleri için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İtfaiye ekipleri hayvanları halatlara bağlayarak kurtardı.
Düzce'de bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar, köylüler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Yaban Hayatını Koruma Sahası'nda otlayan 4 büyükbaş, yaklaşık 2 ay önce sel suları altında kalan bölgede oluşan bataklıkta mahsur kaldı.
Paşakonağı köyü sakinleri, kendi uğraşlarıyla hayvanlardan birini kurtardı ancak diğerlerini çıkarmakta başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşan itfaiye erleri halatlara bağladıkları hayvanları kurtardı.
Köyün muhtar azası Mustafa Mecit, gazetecilere, "Birini çıkarabildik, diğerlerini çıkaramadık, 112'yi aradım, itfaiye ve jandarma geldi. Allah razı olsun." dedi.