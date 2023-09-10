Düzce'de Aileler Sabah Namazında Buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Sivil Toplum Kuruluşları ortak programında aileler sabah namazında buluştu.

Düzce Sivil Toplum Kuruluşları ortak programı ile "Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Aileler birlikte Düzce Merkez Büyük Camiinde sabah namazını kıldı.

Sabah Namazına Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve çok sayıda STK başkanı ve vatandaş katıldı. - DÜZCE