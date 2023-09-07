Düzce'de ağır taşıtlara ceza yağdı

Düzce'de ağır taşıtların girişinin yasaklandığı Servet Bucurgat Caddesi'ne giren ağır taşıtların sürücülerine ceza yağdı.

Düzce İl Trafik Komisyonu'nun kararı ile Servet Bucurgat Caddesi'ne ağır taşıtların girişleri yasaklandı. Alınan karar sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede gün aşırı ağır taşıtlara yönelik denetim başlattı. Ekiplerin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği uygulamada güzergahı kullanan 35 ağır taşıtlı araca 'girilmez yola girme' maddesinden 4 bin 63 liradan toplamda 142 bin 205 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, güzergahta uygulamalarını sürdürecek. - DÜZCE