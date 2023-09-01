Düzce'de 88 yaşındaki sürücü hastane duvarına ve park halindeki araçlara çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 88 yaşındaki sürücünün park etmek istediği otomobil önce hastane duvarına, ardından park halindeki iki araca çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi 718. Sokak'taki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracını pek etmeye çalışan 88 yaşındaki Bahattin E., kullandığı 34 EKR 39 plakalı otomobil ile hastanenin duvarına çarptı. Kazanın ardından aracını geri manevra ile çıkartmaya çalışan Bahattin E., bu sırada da hastane otoparkında bulunan iki otomobile çarptı. Kazayı gören hastane çalışanları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE