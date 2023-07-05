Düzce'de 5. kattan düşen Iraklı bebek yaralandı
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DÜZCE'de, evin açık olan kapısından emekleyerek çıkıp, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Irak uyruklu kız bebek İlaf E.(1) yaralandı. Bebek, hastanede tedavi altına alındı.
DÜZCE'de, evin açık olan kapısından emekleyerek çıkıp, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Irak uyruklu kız bebek İlaf E.(1) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu ailenin 1 yaşındaki kız bebeği İlaf E., evin açık unutulan kapısından emekleyerek apartmana çıktı. Merdiven korkuluklarının arasından geçen bebek 5'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. Bebeğin annesi durumu fark edip, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)