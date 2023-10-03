Düzce'de 1.60 metre boyunda yayın balıkları ilgi odağı oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyunda olan yayın balıklarını taşımak kolay olmadı. Balıkçıların tartıdan zorlukla kaldırdığı balıklar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Düzce'de balıkçı tezgahına asılan yaklaşık 1 metre 60 santim boyundaki 2 yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Balığı tezgahın önünde asılı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Yayın balığını Düzce'ye getiren 33 yıllık balıkçı Ziya Yıldırım, yayın balığıyla 60 kişinin rahatlıkla doyabileceğini belirterek, "33 yıldır balıkçılık yapıyorum. Bugün tezgahlarımıza yayın balığı getirdik. Bu balığımız Kızılırmak'ta, akarsularda, nehirlerde tatlı suyun olduğu yerlerde yetişiyor. Yayın balığı tezgahımıza Çorum'dan geldi. Çorum'da bu işi yapan arkadaşlarımız var. Onlar bu balığı tutar, biz de onlardan alır ve vatandaşa satışa sunarız. Getirdiğimiz yayın balığı şu an 35 kilo civarındadır. Bu balığın kilogram fiyatı 120 lira. 60 kişilik bir aileyi rahatça doyurur" dedi.

Yayın balığı, kısa süre tezgahta sergilenmesinin ardından parçalanarak sofralarında yemek isteyen balık tutkunlarına satılacak. - DÜZCE