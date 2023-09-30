Düzce Belediyesi, Yaşlılara Özel Etkinlik Düzenledi

Düzce Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle il genelinde evde bakım hizmeti verilen yaşlı bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Koca çınarlara yönelik mangal partisi düzenleyen Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü, gün boyu gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Düzce Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini arttırma noktasında birçok etkinlik düzenlemesinin yanı sıra özel günlerinde de yanlarında olarak vefa örneği sergiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde evde bakımdan kişisel bakım hizmetlerine kadar birçok hizmeti verdiği yaşlı bireylerin bir gün değil her gün yanlarında olduklarını göstermek adına 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününe yönelik etkinlikte bir araya geldi. Düzce Belediyesinin Aydınpınar tesislerinde kendilerine özel verilen yemekte bir araya gelen 30 yaşlı birey, gönüllerince bir gün geçirdi. Tesisin bulunduğu alanda yeşillikler arasında dolaşan yaşlı bireyler, keyifli zaman geçirerek fasıl eşliğinde eğlenen doyasıya eğlendi. İlgiden ötürü çok mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini ileten koca çınarlar, "Bizleri unutmayan Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkür ederiz" dediler. - DÜZCE