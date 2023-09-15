Düzce Belediyesi, yardıma muhtaç kadına yardım eli uzattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri haksız kazanç sağlayan halkın duygularını sömürerek dilenen şahıslara yönelik yaptığı uygulamaya devam ederken T.T. isimli kadının yardıma muhtaç olduğunu tespit etti. Hiçbir geliri olmayan ve yalnız yaşayan kadını kaldığı kulübede ziyaret eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kadının bilgilerini alarak Sosyal Yardım İşleri'nden kuru erzak ve sıcak yemek almasını sağladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere karşı yürütülen denetimlerde haksız kazanç elde eden şahıslara işlem yapmayı sürdürüyor. Denetimlerde duygu istismarı yaparak geçimini sağladığını tespit ettikleri T.T. isimli kadının yalnız yaşadığını ve hiçbir geliri olmadığını belirleyen ekipler kadının ikamet ettiği adrese giderek yaşam alanında tespit yaptı. Bir kulübede ve eşyaları olmadan yaşamaya çalışan kadınla görüşen ekipler önce kadının bilgilerini Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirdi. Daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ayni yardımlardan faydalanması ve sıcak yemek alması için gerekli görüşmeleri yaptı. İhtiyaç sahibi kadının memnuniyetle karşıladığı ve mutluluğunu dile getirdiği çalışmalarda ilk olarak kuru erzak kolisi ulaştırıldı. Zabıta ekipleri yardımların düzenli olarak sağlanması için gerekli takibin yapılacağını belirtti ve bir daha dilencilik yapmaması konusunda kendisini uyararak adresten ayrıldı. - DÜZCE