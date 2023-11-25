Düzce Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Moral Desteği Sağladı

Düzce Belediyesi üniversite öğrencileri için 'Anne Eli Yemekleri' organizasyonu düzenlendi. Öğrencilere moral desteği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ikram edilen yemekleri yedi.

Düzce Belediyesi, Düzce'de öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencileri yalnız bırakmıyor. Dönem başından bu yana çok çeşitli etkinliklerle öğrencilerin yanında olan Düzce Belediyesi, son olarak evlerinden uzakta olan öğrencilere moral vermek amacıyla 'Anne Eli Yemekleri' etkinliği düzenledi. Düzce Üniversitesi, Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile Gençlik Merkezi'nin de destek verdiği ikram etkinliğine Rektör Nedim Sözbir, Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, Kent Konseyi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuralp pilavı, börek ve pastalar ikram edildi

Düzce Üniversitesi Genç Ofis'te düzenlenen organizasyon kapsamında üniversite öğrencilerine Tarihi Konuralp Pilavı, el açması börekler, tatlılar ve çeşitli ikramlar sunuldu. Gençlerle birebir ilgilenen Burçin Sarıcan, üniversite öğrencilerine her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE