Düzce Belediyesi'nde Özel Bireylerin Başarısı

Düzce Belediyesi bünyesindeki Kusursuz Kafe'de istihdam edilen 15 özel birey, yalnızca iş yaşamındaki başarı ile değil, sosyal girişimleriyle de gurur kaynağı oluyor.

Düzce Belediyesi, özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama entegrasyonlarını sağlamak amacıyla projeler üretmeyi, uygulamayı sürdürüyor. Bedensel ya da zihinsel farklılıkları tamamen ortadan kaldırarak yaşamın her alanında var olmalarına destek sağlayan çalışmalar sayesinde, kurum bünyesinde çalışan 15 personel, kazandıkları özgüven ile hem maddi kazançlarını elde ediyor hem de sosyal olarak gelişmeye devam ediyor.

Halk oyunları ekibi kurdular

İlk olarak 8 yıl önce Kusursuz Kafe'de çalışmaya başlayan 15 özel birey, geçen süreç içinde düzenli olarak aldıkları eğitimler sayesinde tecrübelerini artırdı. Son dönemde uygulanan rotasyon ile diğer Düzce Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde de görev alan özel bireyler yaşamın her alanında varız mesajını veriyor. Son olarak daha önce eğitim alarak, Halk oyunları grubunu da kuran özel bireyler, örnek bir girişime de imza attı. Halk oyunları ekibi olarak özel günlerde gösteri yapmaya başlayan özel bireyler herkesin beğenisini kazanıyor.

Sağlık ve spor konularında da bilinçliler

Kusursuz Kafe'deki mesailerine her sabah spor yaparak başlayan özel bireyler, hayatın her alanında var olduklarını belirterek "Zihinlerdeki engeller kalktıkça bizlerin önü açılıyor, her bireyin sahip oldukları özelliklere biz de sahibiz. Eğitim ve kendimizi geliştirdiğimiz sürece her işi yapabiliriz. Bu konuda bize destek veren başta Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü olmak üzere her bir yöneticimize teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundular. - DÜZCE