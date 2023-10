Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde Çocuklar İçin Özel Etkinlik

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nin kapılarını çocuklar için açtı. Minikler Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de sürprizi ile karşılaşırken tesiste bakımı yapılan sokak hayvanları için mama bağışı yaptı.

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için çalışmalarını sürdürürken 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hayvan Konukevi sürekli olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürürken bugün konuk ettiği çocuklarla unutulmaz bir güne imza attı. Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tesise ziyarette bulunan minikler önce konukevini gezerek Veteriner Hekimlerden ve personellerden bilgi aldı ve bakım noktalarının bulunduğu alanda yavru sokak hayvanlarını gönüllerince sevdi.

Birçok miniğin korkularını yendiği ziyarette Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı ikram ve hediyelerle mutlulukları katlanan çocuklar Hayvan Konukevi'de elleri boş gelmedi. Merkezde tedavi ve bakımları yapılan sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla kendi aralarında topladıkları paralarla mama alan çocuklar, hediyelerini Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Başkan Özlü çocukları yalnız bırakmadı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan sevgisi ile bilinen Belediye Başkanı Faruk Özlü de tesise ziyarette bulundu. Aynı zamanda ziyarete gelen çocuklara da sürpriz olan buluşmada Başkan, çocuklarla tek tek selamlaşarak ziyaretleri sırasında sokak hayvanlarına vermeleri için mama dağıttı.

Kısa bir süre önce Destek Hizmetler Müdürlüğü kaynakları ile inşası tamamlanan Hayvan Konukevi Sosyal ve Serbest Yaşam Alanı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Başkan Özlü yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek "Can dostlarımız bize emanet dedik, bu güzel tesisimizde sokak hayvanlarının doğal yaşam alanından kopmadan hayatlarına devam edeceği bir yer oluşturduk. Şimdilik toplamda bin metrekare alanı düzenledik ve üç bölüme ayırdık. İlk bölümü küçük ırkların yaşam alanı yapıp burayı da vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. Burada amacımız hemşehrilerimiz burada gelip onlarla vakit geçirebilecek, yakınlık kurulacak ve böylece sahiplendirmeyi teşvik edeceğiz. İkinci bölümde ise ampute edilen can dostlarımız hayatlarına devam edecek. Son bölümde ise yaşı ilerlemiş ve doğal hayatında kendine bakamayan sokak hayvanlarımız için hazırlandı. Teras ve altında barınak alanlarını yaptığımız bu alan gibi düzenlemelerimiz sürecek ve yasaklı ırklar için de bir çalışma hayata geçireceğiz, hazırlıklarımız tamam. Biz can dostlarımızı seviyoruz, yaşam alanlarımızın ortak olduğunu biliyor ve bu şuurla hareket ediyoruz" dedi. - DÜZCE