Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Babalar Günü için mesaj yayımladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Babalar Gününde yayınladığı mesajında babaların çocukları için bir rehber olduğunu söyledi.

Faruk Özlü, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında babalık görevinin kutsallığı ve çocuklar üzerindeki etkisinden söz ederek "Anneden sonra fedakarlık ve özverinin tanımı olan baba figürü kültürümüzde büyük bir önem taşımaktadır. Çocuklarının dünyaya geldiği ilk yıllardan itibaren rehberi olan, maddi ve manevi destekleri ile özgüven kazanmalarını teşvik eden, attıkları her adımda yol gösterici tavırları, destekleri ile sorumluluklarını yerine getiren tüm kardeşlerimin babalar gününü tebrik ediyor, aileleri ve evlatları ile huzurlu, mutlu, uzun bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Bu vesile ile evladını Rahmet-i Rahman'a uğurlamış, şehit babalarının da acısını paylaşıyor, bir kez daha başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE