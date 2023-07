Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Gençlerle Kitap Okuma Etkinliğinde Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Müftülük tarafından hazırlanan "Rotayı Yıldızlar Belirler Projesi" dahilinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılarak gençlerle kitap okuyup sohbet etti.

Başkan Faruk Özlü, gençlerden gelen teklifleri geri çevirmiyor. Özellikle gençler için yapılan projeler ve yatırımlar ile onların sosyal yaşamlarına katkı sağlanması konusu üzerinde önemle duran Faruk Özlü, Müftülük tarafından hazırlanan projede de gençleri yalnız bırakmadı. Rotayı Yıldızlar Belirler Projesinde gençleri okumaya, gezmeye, araştırmaya ve yazmaya teşvik eden çalışmalarda Millet Bahçesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Gençlerin çağrısını karşılıksız bırakmayan Özlü Millet Bahçesi'nde gençlerle sohbet etti.

"Müreffeh yarınların anahtarı sizlerin elinde"

Gençlerin okuma etkinliğine olan ilgisi ve gördüğü manzara karşısında memnuniyetini dile getiren Özlü, "Bu çalışmada emeği olan her bir arkadaşımızı tebrik ediyorum. Müftülüğümüzün girişimi ile gençlerimize böyle bir teşvik çalışması yapılmasını takdir ediyorum. Okumak, öğrenmek, gezmek ve araştırmak hem kendimize hem de yaşadığımız topluma katkı sağlamamıza vesile olmaktadır. Her insanın özellikle gençlerimizin en önemli sorumlulukları; çok çalışmak ve bu çalışmalarını vatanına fayda sağlayacak şekilde değerlendirmektir. Hepimiz çok çalışmalıyız. Okumalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sebeple bu projeyi çok önemsiyoruz. Millet Bahçe'mizin misyonuna uygun bir manzara ile karşı karşıyayız. Asım'ın nesli dediğimiz işte tam olarak budur. Eminim buradaki her bir gencimiz geleceğimizin inşasına katkı sunacaktır. Müreffeh yarınlarımızın anahtarı gençlerimizin elindedir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda müftülükte görevli hocalar, Başkana kitap hediye ederek programa katılmaları dolayısıyla teşekkür etti.