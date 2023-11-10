Düz yolda takla atan araçta sürücü yaralandı

Düz yolda takla attı, sürücü yaralandı

Sivas'ta düz yolda seyir halindeki bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, araç sürücüsü yaralandı

SİVAS - Sivas'ta düz yolda seyir halindeki bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Erzincan karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ş idaresindeki 34 UU 1224 plakalı Toyota marka araç düz yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yoldan çıkan araç su kanalına ters düşerek durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.