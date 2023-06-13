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Durdurmak istediği traktörünün altında kaldı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada üzerinden traktör geçen adam yaralandı.

Durdurmak istediği traktörünün altında kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada üzerinden traktör geçen adam yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Sürücü Zeki A.(62), 57 AÇ 814 plakalı traktörüyle tarlasına gitti. Tarlasına gittiğinde durdurduğu traktöründen inip iş yapmaya başladı. O sırada traktör yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü, hareket eden traktörünü durdurmak için koşmaya başladı. Koşarak yetiştiği traktörü, adamın üzerinden geçti. Yaralanan adam ailesine haber verdi. Yaralı adam, ailenin haber vermesi sonucu olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam

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