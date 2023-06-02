Dünyanın ilk su altı bisiklet parkı kapasitesini doldurmaya başladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki dünyanın ilk su altı bisiklet parkının açılışından bu yana 4 ay geçmesine karşın kapasitesini doldurmaya başladığı belirtildi. Parkın günlük ücreti 1,35 avro olarak belirlendi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki dünyanın ilk su altı bisiklet parkının açılışından bu yana 4 ay geçmesine karşın kapasitesini doldurmaya başladığı belirtildi.

Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunun karşısındaki dünyanın ilk su altı bisiklet parkı olarak nitelendirilen 7 bin bisiklet kapasiteli park alanı, 26 Ocak 2023'te açıldı.

Aynı zamanda şehrin en büyük bisiklet parkı olarak hizmet veren parkın kapasitesi sadece 4 ayda dolmaya başladı.

Amsterdam Belediyesinin sitesinde yer alan bilgilere göre, yapımı dört yıl süren su altı bisiklet parkının ilk 24 saati ücretsizken parkın ikinci günden itibaren günlük ücreti 1,35 avroyu bulunuyor.

Duvarlarında sanat eserleri olan su altı parkının üç çıkışı bulunurken, metro ve trenlerin yer aldığı alana su altından geçiş sağlanabiliyor.

Bisiklet parkı alanı 13 bin 850

Amsterdam Belediyesinin verilerine göre, 7 bin bisiklet kapasiteli su altı parkın yanı sıra istasyonun arka bölümünde 4 bin kapasiteli ikinci, doğu kısmında bin 550, üçüncü ve batı kısmında bin 300 bisiklet kapasiteli dördüncü bir park alanı olmak üzere istasyon çevresinde 13 bin 850 bisikletin park edilebildiği alan bulunuyor.

Hollanda Altyapı ve Su İdaresi Bakanlığına bağlı Prorail şirketinin bilgilerine göre günlük 200 bin kişi Amsterdam merkezi tren istasyonunu kullanıyor, bunların yarısının bisikletle istasyona geldiği tahmin ediliyor.

Mevcut bisiklet park kapasitesinin artırılmasıyla kaldırım ve yol kenarlarına bırakılan bisikletler için güvenli park yeri sağlanması amaçlanırken, Amsterdam Tren İstasyonu'nda 2030'larda 275 bini bulması öngörülen yolcuların bisiklet park yeri ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük bisiklet parkı ise 12 bin 500 bisiklet kapasitesiyle Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunuyor.

Yeni parktan memnun olanların yanı sıra şikayet edenler de var

Amsterdam'da yaşayan 33 yaşındaki Andrey Averyanov, AA muhabirine "Amsterdam'da bisikletsiz bir hayat düşünemiyorum. Bisikletsiz şehir işlemez. Her gün yaklaşık yarım saat bisiklet sürüyorum. Önceki park alanı iyi görünmüyordu, kirliydi, yer bulmak çok zordu ve pek güvenli değildi. Neyse ki orayı kapatıp bu yeni yeri açtılar. Burası çok ciddi bir ilerleme oldu. Daha temiz ve güvenli bir park yeri. Gitgide burası da doluyor." dedi.

Ayda birkaç sefer Amsterdam'ı ziyaret ettiğini söyleyen 30 yaşındaki Madison Lucch su altındaki park alanının kapalı olması sebebiyle bisikletinin yağmurda ıslanmadığını ve paslanmadığını dile getirdi.

Lucch, "Burayı seviyorum, temiz, kartını okutup giriyorsun ve ilk 24 saat bedava. Ama ilerde paralı olursa burayı kullanmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

İşi sebebiyle haftada 3 gün Amsterdam-Lahey seferi yaptığını dile getiren Lies Wütsfeld ise yeni park alanının yolunu uzattığını, önceki park alanının trene bineceği platforma çok yakın olduğu söyledi.

Wütsfeld, "Yeni parkın ön kısımları genelde dolu oluyor, arkalarda bisikleti park ettikten sonra trene yürümem 10 dakikamı alıyor." dedi.