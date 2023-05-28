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'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı

Yaşam Haberleri

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazanan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oyunu evine getirilen 8801 nolu seyyar sandıkta kullandı. İkinci kez oyunu evde kullandığını söyleyen Gelgi, 'Ülkemiz için hayırlısı olsun' dedi.

'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı

KARABÜK - "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazanan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oyunu evine getirilen 8801 nolu seyyar sandıkta kullandı. İkinci kez oyunu evde kullandığını söyleyen Gelgi, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Yaşam

Safranbolu Karabük Yaşam Haberler

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