Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı

"Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen Gelgi, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazanan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oyunu evine getirilen 8801 nolu seyyar sandıkta kullandı. İkinci kez oyunu evde kullandığını söyleyen Gelgi, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi. - KARABÜK