Dünyanın en ucuz tespihi onda, nedeni ise paha biçilmez

TOKAT - Tokat'ta tesbih ustası Şahin Alağaş Çanakkale savaşında şehit düşen 15 yaşındaki gençlere dikkat çekmek için tespihlerini tanesini 1 kuruştan satışa çıkarttı.

Tokat'ta yaşayan 52 yaşındaki Şahin Alağaş, Çanakkale Savaşında Şehit düşen 15 yaşındaki gençlere dikkat çekmek için, çocukluğundan bu yana biriktirdiği ve gözü gibi baktığı tespitlerini tanesi 1 kuruştan satışa çıkarttı. 15 yaşındaki kahramanların anısına 1915 adet tesbihi tanesini 1 kuruştan satışa çıkaran Alağaş, başlattığı bu kampanya halkın takdirini topladı.

15'lierin anısına 1915 adet tesbihi tanesi 1 kuruştan sattığını belirten Şahin Alağaş" Kampanyamız Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 1915 doğumlu yani 15'lierin anısına 1915 adet tesbihi tanesi 1 kuruştan satıyoruz. 1 kuruş getirene 1 tesbih satışı ile ilgili bir kampanya başlattık. Halkımıza 1 kuruş dediğimiz zaman 1 lira anlayanlar oluyor. Kuruşu anlayamayan müşteriye elimizdeki kuruşları gösteriyoruz. Biraz önce bir müşterim çocuğu ile geldi. 25 kuruş getirerek bizden 25 tane tesbih aldı. İnsanlar olayı şaka gibi düşünüyorlar. Çünkü 1 kuruşa 1 tesbih satma gibi bir şansımız yok ama biz böyle bir kampanya yaptık. Kampanyayı duyan insanlar buradan direk evlerine gidiyorlar. Bir an önce kuruş bulmanın derdine giriyorlar. İnsanlar 'abimden isterim, ablamdan isterim, dedemden isterim' diyerek bir telefon trafiğine giriyorlar. Bir an önce kuruşları tedarik edip, tesbihler bitmeden almak isteyenler var. 1915 tesbiğimiz 1 kuruştan satılmaktadır. Bunun üst limiti yoktur. Sadece bu kampanyamız 1 kuruş getirenler için vardır" diye konuştu.

"1 kuruşun kıymetinin olduğunu anladık"

Kampanyanı görünce çok şaşırdığını ifade eden İsmail Serpim" Biz burada geziyorduk ve abimiz burada bir kampanya yaptığını fark ettik. Biz de bu kampanyaya dahil olmak istedik.1915'liler anısına böyle bir kampanya yapmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kampanyanı görünce çok şaşırdık. 1 kuruşun kıymetinin olduğunu anladık ve öğrenmiş olduk" diye konuştu.