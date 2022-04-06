Dünyanın En Nadir Kedi Türlerinden Uzak Doğu Leoparının Popülasyonu Üç Kattan Fazla Arttı

VLADİVOSTOK, 6 Nisan (Xinhua) — Uzak Doğu leoparı, dünyadaki tüm büyük kediler arasında en nadir bulunanı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), 2007 yılında Uzak Doğu leoparını soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin bulunduğu Kırmızı Liste'ye almıştı. Leopar Vatanı Ulusal Parkı araştırmacıları, açıklanan son verileri Rusya'nın Primorsky bölgesinde kurdukları fotokapanlarla elde etti. 2012'de Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde kurulan ve 470.000 hektardan fazla bir alanı kaplayan ulusal park, bu nadir bulunan leoparın ana yaşam alanını oluşturuyor. Kaçak avlanmanın, ağaç kesmenin, orman yangınlarının önüne geçilmesi ve yerel sakinlere çevre eğitimi verilmesi sayesinde leoparın nüfusu artıyor.

Leopar Vatanı Devlet Fededral Bütçe Kurumu bünyesindeki park alanının müdürü olan Viktor Bardyuk, "Doğanın uyum içinde olması ve doğal bir dengeyi koruması önemli. Büyük yırtıcı hayvanlar ekosistemin durumunun bir göstergesidir. Eğer kedilerin sayısı dengeliyse, kendilerini rahat hissediyorlarsa, o zaman tüm doğa sağlıklı demektir" ifadelerini kullandı.

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Xinhua / Yaşam