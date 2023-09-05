Dünyanın En İyi Koruma Köpekleri Erzincan'da Yetiştiriliyor

Dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan ve ünü Türkiye sınırını aşan başta Kangal olmak üzere saf ırk köpekler Erzincan'da Pehlivan Kangal Köpek Çiftliğinde yetiştiriliyor. Avrupa ülkelerinden bile talep gören saf ırk köpeklerin bazılarının fiyatı dudak uçuklatıyor.

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 80 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 750 bin liraya kadar satılabiliyor.

Erzincan'da saf ırk kangal cinsi köpeklerin yetiştirildiği Pehlivan Kangal Köpek Çiftliğindeki hayvanlar yurt dışından talep görüyor. Merak üzerine köpek beslemeye başlayan Enes Sarıçiçek, şimdi kurduğu çiftlikte saf ırk kangal cinsi köpekler yetiştiriyor. Çiftlikteki köpekler iri cüsseleri ile herkesin dikkatini çekerken, patilerinin üzerinde ayağa kalkan köpeklerin boyu sahibini bile aşıyor.

Türkiye'de farklı illerden getirilerek bakımları titizlikle yapılan köpeklerin her biri farklı özelliğe sahip. Günlük bakımları yapılan, sağlık kontrollerinden geçirilen köpekler çiftlikte özel olarak yetiştiriliyor.

Pehlivan Kangal Köpek Çiftliği sahibi Enes Sarıçiçek çiftlikte bulunan köpeklerin atalarının meşhur oluğunu belirterek, "Burada ki köpeklerimizin hepsi soylu. Atası, dedesi bilinen köpekler. Burada üretim yapıyoruz. İyi soyların ortaya çıkması için uğraşıyoruz. Her gün hayvanların yemeklerini pişiriyoruz. Çiğ et vermiyoruz. Bakımlarını düzenli bir şekilde veteriner hekim kontrolünde yapıyoruz. Talep çok görüyoruz. Profesyonel olarak 4 yıldır uğraşıyoruz. Her ilden gelen köpeklerimiz var" dedi. - ERZİNCAN