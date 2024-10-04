Üye Girişi
Haberler

Dünya Zıpkın Rekortmeni Selçuk Koşar, Çocuklar İçin Orkinos Festivali Düzenledi

Dünya Zıpkın Rekortmeni Selçuk Koşar, Çocuklar İçin Orkinos Festivali Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yaşayan zıpkın rekortmeni Selçuk Koşar, Ege denizinden yakaladığı 1 ton orkinosu pişirerek çocuklarla buluştu. Festivale Yalova Valisi de katıldı ve katılım yoğun oldu.

YALOVA'da yaşayan 'Dünya Zıpkın Rekortmeni' ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü Selçuk Koşar, Ege denizinde yakaladığı yaklaşık 1 ton orkinosu takipçilerinin isteği üzerine pişirip, çocuklara dağıttı. Büyük bir festival hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Koşar, "Bu sene avladığım yaklaşık 1 ton orkinos balığı oldu. Bu balıkları bu sene çocuklarla paylaşmak istedim.

Yalova'da yaşayan Dünya Zıpkın Rekortmeni ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü Selçuk Koşar, Çiftlikköy'de festival düzenledi. Koşar, Ege denizinde yakaladığı yaklaşık 1 ton orkinosu takipçilerinin isteği üzerine pişirerek aileleriyle birlikte festivale gelen çocuklara dağıttı. Düzenlenen festivale Yalova Valisi Hülya Kaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balık ekmek için de sıraya girdi. Balıklar temizlenerek yağ dolu kazanda pişirilip dağıtıldı.

'BİN ÇOCUĞA YETECEK KADAR BALIĞIMIZ VAR'

Seneye daha büyük bir festival hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Selçuk Koşar, "Bu sene avladığım yaklaşık 1 ton orkinos balığı oldu. Bu balıkları bu sene çocuklarla paylaşmak istedim. Bu yüzden bu programı düzenledik. Şu an bin çocuğa yetecek kadar balığımız var. Hepsi temizlendi. Birazdan pişirilip dağıtımı yapılacak. Balıkları biriktirdim. Bu sene çocuklarla paylaşmak istedim. Programı düzenlenmesinde yardımcı olan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Seneye bu programın daha büyüğünü yapmayı düşünüyorum. Zaten balığın satışı yasak. Sadece pişirip dağıtım yapabiliyoruz" dedi.

'HAYATIMDA YEDİĞİM EN İYİ BALIK'

8 yaşındaki Sıraç Durgun, "Ben balık çok seviyorum. Bu balık, hayatımda yediğim en iyi balık. Festivalde de çok eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Etkinlikler Gastronomi Festival Yalova Selçuk Dünya Yaşam Spor Ege

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli, İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Çorum FK Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çorum FK Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler) İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü? Rizespor Antalyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title