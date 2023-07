Dünya Turu Yapan Bisiklet Gezgini Merzifon'da

Bisikletiyle 10 yıldır dünyayı gezen "Demir Atlı Adam" lakaplı gezgin Gürkan Genç, Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen bisiklet turuna katıldı.

Bisikletiyle 10 yıl önce çıktığı dünya turunda bugüne kadar 122 bin kilometre pedal çevirerek 68 ülke gezen Genç, Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından "Geleceğine pedal çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Genç, daha sonra onlarla pedal çevirdi.

Genç, AA muhabirine, dünya turu kapsamında 68 ülkeyi gezdiğini, 34 ülkeyi daha gezmeyi planladığını söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce vize almak için Türkiye'ye döndüğünü anlatan Genç, "Bisikletle dünya turuna kısa süreliğine ara vermek zorunda kaldım. Amerika Birleşik Devleri vizesini alamamıştım. Yaklaşık 6 aydır Türkiye'deyim. Şu an ABD dahil olmak üzere başka vizeleri de almış durumdayım. On yıl sonra Türkiye'ye gelmek muazzam bir olay, özlemişim. On yıldır devam ettiğim dünya turuma da geri döneceğim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyayı gezmeye devam edeceğim. 68 ülke 122 bin kilometreyi bitirdim. Yaklaşık 34 ülkeyi daha 5 yılda gezmeyi düşünüyorum." dedi.

Genç, fırsat buldukça çocuklarla bir araya geldiğini ve dünyanın geleceği için bisikletin daha fazla kullanılmasının önemli olduğunu anlatmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız gerçekten bizim geleceğimiz. Bu seyahatte tecrübelerimi çocuklara anlatmaya çalışıyorum. Bir an önce harekete geçmeleri lazım. Bir an önce tüketimi azaltmaları ve bisiklet ulaşımını artırmaları gerekiyor. Dünyada birçok konuda tüketim çok hızlı gidiyor. Bunu azaltmaya başlamamız gerekiyor. Bisiklet bunun için güzel bir başlangıç."