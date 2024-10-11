Dünya Kız Çocukları Günü 2024! Dünya Kız Çocukları Günü'nün anlamı nedir, ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

Dünya Kız Çocukları Günü'nün anlamı nedir, ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu özel gün, kız çocuklarının eğitim, sağlık ve hukuk alanlarında eşit haklara sahip olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın son bulmasını hedefleyen bu gün, dünya genelinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Dünya Kız Çocukları Günü ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Dünya Kız Çocukları Günü'nün önemi nedir? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanan, kız çocuklarının haklarına dikkat çekmeyi ve onların karşı karşıya kaldığı zorluklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan uluslararası bir gündür. Bu gün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılında resmen ilan edilmiştir ve o zamandan beri, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda yaşadığı sorunlara çözüm bulmayı teşvik eden bir platform haline gelmiştir.

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