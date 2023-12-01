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Dünya Engelliler Günü Etkinliği Bilecik'te Düzenlendi

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Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler gösteriler sunarak büyük beğeni topladı.

Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından etkinlik düzelendi.

Düzenlenen etkinlik, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile başlayan program, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürünün konuşmasıyla devam etti. Konuşma bitiminin ardından Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl tek tek tüm özel bireyler ile ilgilendi. Protokol üyelerinin stant gezisiyle son bulan etkinlik büyük beğeni topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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