Dülük Tabiat Parkı Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olacağını bildirdi. Park, doğal güzellikleri ve piknik alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olacağını bildirdi.

Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, içinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her gün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı'nın Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ücretsiz misafir edeceğini belirtti.

Rıdvan Fadıloğlu, "28 Haziran Çarşamba günü başlayacak uygulama, 1 Temmuz Cumartesi günü akşamında sona erecek. Sevdikleriyle birlikte doğada keyifli vakit geçirmek ve mangal yapmak isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.