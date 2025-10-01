Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
Bir düğünde bir kadın, damatla dans ettiği esnada bir anda gelinin duvağını çekip saçını açtı. Gelin, damat ve davetliler neye uğradığını şaşırırken, o anlar kameraya yansıdı. Kadının hareketine kimse anlam veremedi.
Bir düğünde yaşanan beklenmedik olay, hem gelini ve damadı hem de tüm davetlileri şaşkına çevirdi.
GELİNİN DUVAĞINI ÇEKTİ
Bir kadın aniden damatla dans eden gelinin duvağına uzanarak hızla çekti ve gelinin saçını açtı.
O anlar kameralara yansırken, kadının bu hareketinin nedeni anlaşılamadı. Gelin ve damat neye uğradığını şaşırırken, duvağı çeken kadının hareketine kimse bir anlam veremedi.
