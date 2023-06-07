Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlenmeden önce araba hayali olan çiftin, düğündeki birikimleriyle aldıkları arabaları çalındı. Arabası evinin önünden çalınan Ziya Tepegöz, "Şu anda elim ayağım hepsi çekilmiş ve bitmiş durumdayım. Bütün birikimimi aldı götürdüler. Hayalimiz bitti, bitti yani bundan sonra. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlenmeden önce araba hayali olan çiftin, düğündeki birikimleriyle aldıkları arabaları çalındı. Arabası evinin önünden çalınan Ziya Tepegöz, "Şu anda elim ayağım hepsi çekilmiş ve bitmiş durumdayım. Bütün birikimimi aldı götürdüler. Hayalimiz bitti, bitti yani bundan sonra. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fabrika işçisi Ziya Tepegöz'ün Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önünden 3 gün önce gece geç saatlerde arabası çalındı.

"BÜTÜN BİRİKİMİMİ ALDI GÖTÜRDÜLER"

Ziya Tepegöz şunları söyledi:

"Evimin önünden aracım çalındı. Gece saat: 02: 00 sularında ben işteyken arabamı almış götürmüşler. Evlenmeden önce de bütün hayalim bir arabam olmasıydı. Eşimin de bu hayalleri vardı. Altınlarımızı sattık araba almak için gittik aradık ve arabamızı bulduk ve aldık. Benim bütün birikimim oydu. Çocuklarımın hastalığıydı hastaydı ne bileyim bütün birikimim oydu. Fabrika işçisiyim gerektiğimde fabrikaya gidiyordum, gerektiğinde ek işlere gidiyordum. Şu anda elim ayağım hepsi çekilmiş ve bitmiş durumdayım. Bütün birikimimi aldı götürdüler. Hayalimiz bitti, bitti yani bundan sonra. Bir an önce bulunmasını istiyorum."

"LÜTFEN ARABAMIZI GETİRİNİZ"

Eşi Çilem Tepegöz ise, "Eşimle nişanlıyken hayalimizdi bir arabamızın olması. Düğünden sonra altınlarımızı paralarımızı birleştirip bir araba aldık, hayalimizdi. Arabamız çalındı. Bütün hayallerimiz yıkıldı. Şu anda tekrardan araba alma şansımız yok, durumumuz da yok. Ne çocuğumun ne küçük kızımın hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorum. İki çocuğumun hiçbir şekilde güvencesi yok. Başka hiçbir şeyimiz yok. Lütfen arabamızı getiriniz" diye konuştu.